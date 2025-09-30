Juventus niente Villarreal per Thuram e Bremer | Tudor perde due titolari per la Champions

Il francese fermato da un problema al polpaccio, il brasiliano out per un fastidio al ginocchio. Recuperato Conceiçao, torna Locatelli dal 1’. Brutte notizie per la Juventus alla vigilia della seconda giornata di Champions League. Khéphren Thuram non sarà a disposizione per la trasferta di mercoledì in casa del Villarreal: il centrocampista francese, costretto a uscire sabato contro l’Atalanta per un problema al polpaccio, ha provato un lavoro individuale ma non ha partecipato alla rifinitura e non è stato convocato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it