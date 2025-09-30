Juventus Next Gen, Tudor apre le porte ai giovani: i due calciatori che stanno giocando con la seconda squadra si allenano con i big. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – L’emergenza chiama, la Juventus Next Gen risponde. In una mattinata cruciale per definire la formazione anti- Villarreal, Igor Tudor ha dovuto fare i conti con le assenze e ha deciso di pescare a piene mani dal serbatoio della seconda squadra. Per la seduta di rifinitura di questa mattina alla Continassa, infatti, sono stati aggregati al gruppo della prima squadra due giovani difensori: Makiobo e Van Aarle. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Juventus Next Gen: un’occasione per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Tudor apre le porte ai giovani: due bianconeri si allenano con la prima squadra alla vigilia di Villarreal Juve – FOTO