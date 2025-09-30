Juventus Next Gen- Ravenna tutti i dettagli

Designazioni per il match La Juventus Next Gen si prepara a ospitare il Ravenna nella settima giornata di Serie C, domenica 5 ottobre 2025, con calcio d’inizio alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La gara sarà diretta da Michele Pasculli di Como, arbitro esperto con 10 direzioni stagionali. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus next gen ravennaI tifosi del Ravenna disertano la trasferta contro la Juventus Next Gen: «No alle squadre B» - I tifosi della Curva Nord del Ravenna annunciano che diserteranno per protesta la trasferta ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, in programma ... Segnala ravennaedintorni.it

juventus next gen ravennaLa Juve Next Gen ne prende 4 ma se la prende con l’arbitro, il Perugia sprofonda anche con Braglia - 2 a San Benedetto, contestato Madonia di Palermo. Secondo sport.virgilio.it

