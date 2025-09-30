Juventus Next Gen- Ravenna tutti i dettagli
Designazioni per il match La Juventus Next Gen si prepara a ospitare il Ravenna nella settima giornata di Serie C, domenica 5 ottobre 2025, con calcio d’inizio alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La gara sarà diretta da Michele Pasculli di Como, arbitro esperto con 10 direzioni stagionali. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - next
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
LA GAZZETTA Qui trovate l'edizione digitale della Gazzetta Rossoblù dopo Samb-Juventus Next Gen ... - facebook.com Vai su Facebook
? Allegri's Milan have now WON 5 matches in a row! 2-0 win vs Lecce 1-0 win vs Bologna 3-0 win vs Udinese 3-0 win vs Lecce 2-1 win vs Napoli Next match: Juventus (A). - X Vai su X
I tifosi del Ravenna disertano la trasferta contro la Juventus Next Gen: «No alle squadre B» - I tifosi della Curva Nord del Ravenna annunciano che diserteranno per protesta la trasferta ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, in programma ... Segnala ravennaedintorni.it
La Juve Next Gen ne prende 4 ma se la prende con l’arbitro, il Perugia sprofonda anche con Braglia - 2 a San Benedetto, contestato Madonia di Palermo. Secondo sport.virgilio.it