Juventus-Milan Allegri e Rabiot all’esame bianconero | finora solo vittorie con il Diavolo

Domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026, con l'allenatore Massimiliano Allegri e il centrocampista Adrien Rabiot che torneranno a Torino, stavolta da avversari. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Allegri e Rabiot all’esame bianconero: finora solo vittorie con il Diavolo

In questa notizia si parla di: juventus - milan

La Gazzetta in apertura su Rabiot: "Juve, sarò un Diavolo" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Adrien Rabiot: "Juve, sarò un Diavolo". Secondo milannews.it

Rabiot punta la Juve: "Emozionante tornare allo Stadium, ma sono in vetta con il Milan e Allegri..." - Le parole del centrocampista francese a Dazn dopo la vittoria sul Napoli: "Sono veramente felice di essere tornato in Italia, lavoro tutti i giorni per dare l'esempio" ... Segnala tuttosport.com