Juventus come reagiscono i tre attaccanti a queste rotazioni e alternanze? Tudor esce allo scoperto | Ho parlato con loro e posso dirvi questo…

Juventus, la reazione dei tre attaccanti a queste rotazioni e alternanze. Igor Tudor ne parla così alla vigilia del match col Villarreal di Champions. Un patto di spogliatoio, una gestione trasparente per un attacco stellare. Alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor ha svelato la sua ricetta per gestire l’abbondanza nel reparto offensivo della Juventus: dialogo e condivisione. Il tecnico ha raccontato di aver parlato a lungo con i suoi attaccanti, trovandoli motivati e pronti a mettersi al servizio della squadra. COME REAGISCONO GLI ATTACCANTI ALL’ALTERNANZA – «Ho parlato con loro ieri, bene, in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, come reagiscono i tre attaccanti a queste rotazioni e alternanze? Tudor esce allo scoperto: «Ho parlato con loro e posso dirvi questo…»

Rimonta da grande squadra! La #Juventus Primavera di mister Padoin ribalta la sfida in casa dell'#Inter: sotto 1-0 all'intervallo, i bianconeri reagiscono alla grande nella ripresa e vincono 1-3 grazie alle reti di #Finocchiaro, #Rizzo e #Merola.

