Juventus col Villareal trasferta ostica ma bisogna vincere

Ilprimatonazionale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus all’assalto del Sottomarino Giallo per tornare a vincere Trasferta non semplice per la Juve che dopo il 4-4 dell’esordio con il Dortmund non può permettersi di restare a secco. Quello dell’Estadio de la Cerámica è un match da non fallire: i bianconeri arrivano in fondo da tre partite senza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

