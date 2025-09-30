Juventus Carvajal salterà la sfida con i bianconeri

Ilprimatonazionale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cammino della Juventus Tutto pronto per la nuova giornata di Champions in cui la Juventus si appresta ad affrontare il Villareal. Quello dell’Estadio de la Cerámica è un match da non fallire. I bianconeri arrivano in fondo da tre partite senza vittoria, tre pareggi che hanno avuto storie, ostacoli, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus carvajal salter224 la sfida con i bianconeri

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Carvajal salterà la sfida con i bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - carvajal

Juventus Women, ufficiale l’acquisto di Maria Carvajal Maestre per la Primavera: inizierà la preparazione con Canzi. Il comunicato

juventus carvajal salter224 sfidaReal, Carvajal squalificato 2 turni: salterà la sfida con la Juventus in Champions League - Dani Carvajal è stato sospeso per 2 giornate a seguito dell’espulsione rimediata contro l’Olympique Marsiglia. Si legge su tuttomercatoweb.com

juventus carvajal salter224 sfidaReal Madrid, Carvajal squalificato: salterà la Juventus - Il 22 ottobre la Juventus farà ritorno in Spagna, questa volta a Madrid per la sfida di Champions League contro il Real. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Carvajal Salter224 Sfida