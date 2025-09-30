Juve Vlahovi? sul mercato invernale | obiettivo almeno 15 milioni Scadenza vicina e niente rinnovo

A Torino la linea è tracciata: trasformare le prossime settimane in una vetrina utile, poi aprire alla cessione a gennaio. Secondo Eurosport, la Juventus proverà a sfruttare l’onda lunga della forma di Vlahovi? per trovare una big europea disposta a investire almeno 15 milioni sul cartellino. Una cifra “strategica”, legata alla scadenza a fine stagione e all’assenza di margini per il rinnovo: il peso dell’attuale stipendio, 12 milioni all’anno, congela ogni ipotesi di prolungamento e rende il divorzio probabile già nella sessione invernale. Perché la Juve spinge per gennaio (e cosa serve a DV9). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com