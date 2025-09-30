Juve Villarreal con la grande incognita Bremer | due alternative pronte se Tudor decidesse di non rischiarlo Tutte le idee

Juve Villarreal, le ultime sulla formazione: il brasiliano stringe i denti, ma il tecnico potrebbe preservarlo. Gatti o Rugani le alternative. Un recupero lampo che alimenta le speranze, ma un dubbio che resterà vivo fino all’ultimo. A poco più di 24 ore dalla cruciale sfida di Champions League contro il Villarreal, in casa Juventus tiene banco la questione legata a Gleison Bremer. Il leader della difesa bianconera, uscito malconcio dalla partita con l’ Atalanta, ha dato segnali incoraggianti, ma la sua presenza dal primo minuto non è ancora certa. Juve Villarreal: il dubbio Bremer. La buona notizia arriva dalla seduta di rifinitura di questa mattina alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Villarreal con la grande incognita Bremer: due alternative pronte se Tudor decidesse di non rischiarlo. Tutte le idee

In questa notizia si parla di: juve - villarreal

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea

Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno

Renato #Veiga in conferenza alla vigilia della #Juve Cosa ha detto il difensore del #Villarreal ? #VillarrealJuve - X Vai su X

Verso #VillarrealJuve ? Problema in difesa per gli spagnoli ? - facebook.com Vai su Facebook

Villarreal Juve, due opzioni in difesa: Tudor ha in mente questi terzetti alternativi, la variabile è… Kalulu! A cosa sta pensando - Villarreal Juve, il tecnico studia le mosse per la Champions: il francese può agire sia da difensore che da esterno, cambiando il volto della squadra Con Gleison Bremer quasi certamente a riposo, Igor ... Riporta juventusnews24.com

Juve, Tudor vara il turnover sistematico: 4-5 cambi tra Villarreal e Milan - Il tecnico croato va verso una nuova gestione della rosa nella settimana delle coppe: in Champions c'è David in pole per guidare l'attacco ... Come scrive msn.com