Juve un altro problema dopo Thuram | emergenza per Tudor

La Juventus si prepara alla sfida in Champions League e quella che viene fuori per Tudor è una situazione di emergenza che è stata svelata questa mattina. Tra le pagine di Tuttosport sono state svelate le condizioni di Thuram e di Bremer, con un altro problema che però emerge su uno degli imprescindibili proprio del tecnico croato. Stando a quanto riportano i bookmakers per le quote sulle scommesse, la Juventus parte sfavorita allo Stadio della Ceramica, per la partita di Champions League contro il Villarreal. E il motivo, a quanto pare, sarebbe legato proprio alle defezioni della stessa formazione bianconera.

