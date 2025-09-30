Juve un altro problema dopo Thuram | emergenza per Tudor
La Juventus si prepara alla sfida in Champions League e quella che viene fuori per Tudor è una situazione di emergenza che è stata svelata questa mattina. Tra le pagine di Tuttosport sono state svelate le condizioni di Thuram e di Bremer, con un altro problema che però emerge su uno degli imprescindibili proprio del tecnico croato. Stando a quanto riportano i bookmakers per le quote sulle scommesse, la Juventus parte sfavorita allo Stadio della Ceramica, per la partita di Champions League contro il Villarreal. E il motivo, a quanto pare, sarebbe legato proprio alle defezioni della stessa formazione bianconera. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juve - altro
Non solo Kolo Muani, un altro esubero del Psg per la Juve
Sancho Juve, svolta nella corsa all’inglese: Tudor ha chiesto al club di puntare su un altro nome! Il piano A per l’attacco bianconero
Mbangula può diventare un altro Huijsen? Cosa ci dice il suo percorso alla Juve
Il padre di Dean Huijsen si sfoga contro Giuntoli e Thiago Motta L'ex difensore della Juventus voleva restare in bianconero, ma i piani societari erano differenti Il papà del calciatore ha sottolineato i modi di Giuntoli e Motta, tutt'altro che cordiali #Huijsen # - facebook.com Vai su Facebook
Altro pareggio X TUDOR La Juve frena ancora? Fefè pranzo mondiale? Festa Inter con Lautaro e baby Pio Milan-Napoli il centro del potere La prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 28 settembre #Corrieredellosport - X Vai su X
Juve, riecco la pareggite, torna il problema secondo Leggo Milano - Juventus, è allarme pareggi: contro il Villarreal serve una svolta, lo riporta Leggo Milano. tuttojuve.com scrive
La Juventus 'rischia' un altro rimpianto dopo Huijsen: Kaio Jorge sta spaccando il Brasileirao - L'attaccante classe 2002 non è riuscito a lasciare il segno in bianconero e al Frosinone: è rinato in Brasile sotto la guida di Leonardo Jardim. Riporta calciomercato.com