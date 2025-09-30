Juve Tudor vara il turnover sistematico | 4-5 cambi tra Villarreal e Milan

Il tecnico croato va verso una nuova gestione della rosa nella settimana delle coppe: in Champions c'è David in pole per guidare l'attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Tudor vara il turnover sistematico: 4-5 cambi tra Villarreal e Milan

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona

Juve, Tudor tra Champions e Milan costretto a pensare a un turnover mirato - La Juve di Tudor non può permettersi passi falsi in Champions, dopo il rocambolesco pari casalingo al debutto, e nemmeno di far scappare chi sta davanti in classifica in campionato, vedi alla voce Mil ... Da msn.com

Verona Juve, Tudor farà turnover? Il mister lancia questo messaggio in conferenza stampa: «Sono tutti titolari, ci sono tre partite in una partita». Ecco cosa significa - Il mister lancia questo messaggio: le dichiarazioni in conferenza stampa Alla vigilia dell’impegno di campionato contro l’Hellas Verona, il tecnico della Juventus, Ig ... Riporta juventusnews24.com