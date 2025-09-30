Juve Stabia-Mantova Abate | Ci siamo difesi meglio di Catanzaro Dobbiamo saper soffrire
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria contro il Mantova, Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, parla in sala stampa dello stadio Menti. “ Quando c’è il turno infrasettimanale sono partite pesanti per tutti. Noi abbiamo approcciato bene, poi ci siamo stancati lungo l’arco della ripresa. Nel primo tempo abbiamo giocato bene palla. Poi, siam calati mentalmente e fisicamente, e gli avversari hanno avuto una giusta e comprensibile reazione di orgoglio. Comunque, ho visto dei passi avanti: rispetto a Catanzaro, abbiamo difeso molto meglio. Piscopo è molto bravo in fase d’attacco, ma è molto intelligente quando parte largo e non come mezzala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: juve - stabia
Catanzaro-Juve Stabia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare
Juve Stabia, mister Abate si presenta: “Creeremo una mentalità forte”
Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela
Juve Stabia, al “Menti” è l’ora della verità: contro il Mantova per il primo sorriso in casa Leggi qui https://tinyurl.com/bdz9ev2w - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro - Juve Stabia: Il Film della partita Guarda la versione completa su Youtube http://youtu.be/h7hkBdFX8Zs #AvantiAquile - X Vai su X
Juve Stabia-Mantova 2-1: gialloblù sesti in classifica - Primo successo casalingo per la Juve Stabia che, archiviata l’amarezza per il pari di Catanzaro, non fallisce contro un Mantova giunto al Romeo Menti con tante incertezze, e la panchina ... msn.com scrive
Juve Stabia-Mantova, le formazioni ufficiali: Abate punta su Candellone e Gabrielloni - Mantova, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B. Scrive tuttomercatoweb.com