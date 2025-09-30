Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria contro il Mantova, Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, parla in sala stampa dello stadio Menti. “ Quando c’è il turno infrasettimanale sono partite pesanti per tutti. Noi abbiamo approcciato bene, poi ci siamo stancati lungo l’arco della ripresa. Nel primo tempo abbiamo giocato bene palla. Poi, siam calati mentalmente e fisicamente, e gli avversari hanno avuto una giusta e comprensibile reazione di orgoglio. Comunque, ho visto dei passi avanti: rispetto a Catanzaro, abbiamo difeso molto meglio. Piscopo è molto bravo in fase d’attacco, ma è molto intelligente quando parte largo e non come mezzala. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia-Mantova, Abate: “Ci siamo difesi meglio di Catanzaro. Dobbiamo saper soffrire”