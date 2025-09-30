Juve Stabia fra poco in campo col Mantova | le ultime di formazione
Tempo di lettura: 2 minuti Serata carica di attese al Romeo Menti, dove la Juve Stabia affronterà il Mantova per la sesta giornata di Serie B. Le due formazioni si presentano con obiettivi divergenti: le Vespe vogliono confermare il buon momento, i virgiliani cercano il riscatto dopo risultati negativi. La situazione delle squadre. La squadra di Ignazio Abate arriva all’appuntamento forte dei quattro punti conquistati nelle ultime due trasferte: un segnale di crescita che ha restituito fiducia all’ambiente gialloblù. Il pareggio con il Catanzaro, condizionato dall’espulsione subita, ha però evidenziato fragilità e margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
