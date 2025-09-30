Juve Stabia fra poco in campo col Mantova | le ultime di formazione

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Serata carica di attese al Romeo Menti, dove la Juve Stabia affronterà il Mantova per la sesta giornata di Serie B. Le due formazioni si presentano con obiettivi divergenti: le Vespe vogliono confermare il buon momento, i virgiliani cercano il riscatto dopo risultati negativi. La situazione delle squadre. La squadra di Ignazio Abate arriva all’appuntamento forte dei quattro punti conquistati nelle ultime due trasferte: un segnale di crescita che ha restituito fiducia all’ambiente gialloblù. Il pareggio con il Catanzaro, condizionato dall’espulsione subita, ha però evidenziato fragilità e margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

juve stabia fra poco in campo col mantova le ultime di formazione

© Anteprima24.it - Juve Stabia, fra poco in campo col Mantova: le ultime di formazione

In questa notizia si parla di: juve - stabia

Catanzaro-Juve Stabia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare

Juve Stabia, mister Abate si presenta: “Creeremo una mentalità forte”

Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela

juve stabia poco campoSerie B, Catanzaro-Juve Stabia: la pareggite di Aquilani continua, quanti rimpianti per i campani - Juve Stabia allo stadio Ceravolo: il programma completo e le info per vedere le gare in tv e in streaming ... sport.virgilio.it scrive

juve stabia poco campoCatanzaro, cercasi svolta. Al Ceravolo arriva la Juve Stabia - Pronta una maglia da titolare per Pandolfi ... Da catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Poco Campo