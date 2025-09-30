Juve Stabia a gonfie vele | 2-1 al Mantova e sesto risultato utile consecutivo

Tempo di lettura: 3 minuti Le classifiche sono eloquenti, per descrivere la differenza del passo di marcia delle due squadre. Il Mantova deve cambiare, assolutamente, la tendenza che condiziona negativamente il suo cammino, altrimenti Possanzini rischia ancora di più. La Juve Stabia, galvanizzata dopo gli ultimi risultati, è partita in quarta, sospinta dal tifo incessante dei tifosi di casa. dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, l’inviato Michele Bellame. La trama di gioco proposta dall’entusiasmante Juve Stabia, porta a casa un’altra vittoria. Per tutto il primo tempo, le Vespe giocavano a sinistra lanciando la freccia Carissoni, e tentava di chiudere a sinistra con l’inserimento dell’altro opposto di fascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

