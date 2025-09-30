Juve Stabia a gonfie vele | 2-1 al Mantova e sesto risultato utile consecutivo
Tempo di lettura: 3 minuti Le classifiche sono eloquenti, per descrivere la differenza del passo di marcia delle due squadre. Il Mantova deve cambiare, assolutamente, la tendenza che condiziona negativamente il suo cammino, altrimenti Possanzini rischia ancora di più. La Juve Stabia, galvanizzata dopo gli ultimi risultati, è partita in quarta, sospinta dal tifo incessante dei tifosi di casa. dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, l’inviato Michele Bellame. La trama di gioco proposta dall’entusiasmante Juve Stabia, porta a casa un’altra vittoria. Per tutto il primo tempo, le Vespe giocavano a sinistra lanciando la freccia Carissoni, e tentava di chiudere a sinistra con l’inserimento dell’altro opposto di fascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: juve - stabia
Catanzaro-Juve Stabia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare
Juve Stabia, mister Abate si presenta: “Creeremo una mentalità forte”
Reale e Mannini verso la Juve Stabia: prestito con diritto, la Roma si tutela
Juve Stabia, al “Menti” è l’ora della verità: contro il Mantova per il primo sorriso in casa Leggi qui https://tinyurl.com/bdz9ev2w - facebook.com Vai su Facebook
Catanzaro - Juve Stabia: Il Film della partita Guarda la versione completa su Youtube http://youtu.be/h7hkBdFX8Zs #AvantiAquile - X Vai su X
Juve Stabia, UFFICIALE: Sottili il nuovo tecnico - "Il Mister, nato a Figline Valdarno il 4 agosto 1969, ha allenato negli anni passati Carrarese, Varese, ... calciomercato.com scrive
Juve Stabia, Bellich rinnova fino al 2028 - La Juve Stabia ha comunicato che è stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con il difensore Marco Bellich. Da rainews.it