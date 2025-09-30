Juve scambio per il nuovo Rabiot | sacrificato un talento
La Juve è alla ricerca di rinforzi di primo livello a centrocampo: il nuovo Rabiot può arrivare dopo aver sacrificato un talento nello scambio Aumentano i dubbi per quanto riguarda la Juve in questa stagione. Dopo l’ ottima partenza in campionato, la chimera del doppio impegno sembra farsi sentire per la Vecchia Signora. I risultati hanno iniziato a rallentare e fa discutere soprattutto la composizione del centrocampo a disposizione di Igor Tudor. La mediana deve reggere l’urto di un attacco esplosivo e Thuram sembra già alla canna del gas dopo pochi impegni. Non c’è un vero e proprio sostituto di ruolo in grado di occupare quel ruolo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juve - scambio
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Ribaltone Juve, Vlahovic via con lo scambio: è cambiato tutto
Lo scambio con il Milan spaventa la Juve: cala subito il sipario
Niente Vlahovic: ‘scambio’ con la Juventus e nuovo club ULTIMA ORA https://bit.ly/3IGakMV - facebook.com Vai su Facebook
Scambio e addio #Roma: la #Juve sovrasta l'Inter, l'annuncio UFFICIALE LO SCAMBIO https://blstg.news/eVD0/ - X Vai su X
Calciomercato Juventus, arriva il nuovo Rabiot: il Milan lo ha mollato - Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo gli occhi sul nuovo Rabiot. Riporta juvelive.it
Pagina 2 | Bouaddi, la Juve sul nuovo Rabiot: mezza Europa affacciata e retroscena Allegri - L'interesse dei bianconeri per il centrocampista del Lilla, da cui Comolli ha appena preso Zhegrova: nuovi contatti tra i club ... Lo riporta tuttosport.com