Juve scambio per il nuovo Rabiot | sacrificato un talento

La Juve è alla ricerca di rinforzi di primo livello a centrocampo: il nuovo Rabiot può arrivare dopo aver sacrificato un talento nello scambio Aumentano i dubbi per quanto riguarda la Juve in questa stagione. Dopo l’ ottima partenza in campionato, la chimera del doppio impegno sembra farsi sentire per la Vecchia Signora. I risultati hanno iniziato a rallentare e fa discutere soprattutto la composizione del centrocampo a disposizione di Igor Tudor. La mediana deve reggere l’urto di un attacco esplosivo e Thuram sembra già alla canna del gas dopo pochi impegni. Non c’è un vero e proprio sostituto di ruolo in grado di occupare quel ruolo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

