Juve Milan | un grande dubbio in attacco e una vera sorpresa in difesa Allegri prepara due novità per il big match dello Stadium ecco cosa ha in mente

Juve Milan: un dubbio in attacco e una sorpresa in difesa. Allegri ha in mente due novità in vista del big match dell’Allianz Stadium, ultimissime. Un grande dubbio in attacco, una sorpresa in difesa. Il Milan capolista si prepara alla super sfida contro la Juve con due importanti nodi da sciogliere per Massimiliano Allegri. Se da un lato il tecnico livornese valuta la condizione di Rafael Leao, dall’altro è pronto a lanciare dal primo minuto il giovanissimo Davide Bartesaghi. Il rebus Leão, Allegri chiede di più. Il dubbio più grande riguarda l’attacco. Rafael Leao, rientrato da poco dall’infortunio, non è ancora al top della forma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan: un grande dubbio in attacco e una vera sorpresa in difesa. Allegri prepara due novità per il big match dello Stadium, ecco cosa ha in mente

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Vlahovic e la Juve, dalla richiesta per la buonuscita alla strategia del Milan: cosa sta succedendo

La rinascita (pompata) di un (falso) mito. #Allegri #Milan #Juventus #Juve #JuventusMilan #JuveMilan VIDEO - X Vai su X

ULTIM'ORA: MILAN A PEZZI DUE Titolarissimi SALTANO la Juve - facebook.com Vai su Facebook

Ultime Milan, Tomori in dubbio per la Juventus: Allegri studia le alternative - Milan, tensione in vista della sfida con la Juventus: i rossoneri rischiano di perdere un titolare importante. Riporta notiziemilan.it

Milan, problemi per Allegri: titolare infortunato e Juventus a rischio - Problemi per il Milan e per Allegri in vista della Juventus: il giocatore ha un problema muscolare ed è in dubbio per la trasferta di Torino ... Riporta milanlive.it