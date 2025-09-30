Juve–Milan il ritorno dei grandi ex | Rabiot e Allegri all’Allianz una storia che pesa sul big match

C’è un filo che unisce spogliatoi, ricordi e presente: passa da Torino e porta dritto al centro del campo. Rabiot torna nella casa dove è diventato adulto calcisticamente e lo fa con addosso un ruolo diverso, più ampio: mezzala che corre e ordina, barometro del ritmo e dell’agonismo. È l’innesto che Allegri ha voluto con ostinazione anche a Milano, certo che la sua serietà di routine potesse alzare la soglia competitiva del gruppo. Il contesto lo conferma: un Milan che ha appena rallentato il Napoli campione d’Italia e che cerca, a Torino, la prova di maturità emotiva. La Juventus di Tudor opporrà densità e ribaltamenti rapidi: serviranno letture pulite e tenuta mentale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

