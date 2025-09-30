Juve Milan adesso è ufficiale | quel titolare di Allegri salterà il big match dello Stadium Tutti i dettagli

Juve Milan, adesso è ufficiale: quel titolare di Allegri salterà il big match: le ultime novità dopo il Giudice Sportivo. Arriva la motivazione ufficiale del Giudice Sportivo, che conferma le previsioni: Pervis Estupiñán salterà il big match contro la Juventus per aver fermato una chiara occasione da gol. Il terzino del Milan, espulso durante la sfida contro il Napoli, è stato squalificato per una giornata, una sanzione che pesa come un macigno in vista della supersfida di Torino. Il comunicato del Giudice Sportivo ha fatto chiarezza sulla natura dell’infrazione, specificando che il giocatore è stato punito “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

