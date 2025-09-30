Juve idea Milinkovi?-Savi? per gennaio | pista low cost se parte Vlahovi?

Nelle stanze della Continassa si ragiona su un mercato d’inverno mirato e sostenibile. Il profilo è noto, la storia pure: Milinkovi?-Savi?, 1995, muscoli e visione da mezzala totale. Le ultime voci lo descrivono in scadenza con l’Al Hilal e freddo sul rinnovo; da qui la possibilità di un ritorno in Italia a condizioni più morbide rispetto al passato, con una valutazione che oscillerebbe tra 15 e 20 milioni. Per rendere l’operazione davvero percorribile, la Juve starebbe valutando la cessione di Vlahovi? nel mercato di gennaio: destinazione Premier o Liga, incasso indicato in circa 15 milioni. Un’architettura finanziaria “leggera” che darebbe a Tudor un rinforzo di qualità in mezzo senza appesantire il bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

