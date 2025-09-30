Dalle ultime uscite del Lille arriva il nome che sta illuminando i taccuini degli scout: Ayyoub Bouaddi. Nonostante l’età, il tecnico Génésio gli ha affidato il centrocampo e il ragazzo ha risposto con personalità, pulizia di primo passaggio, conduzione verticale e gamba box-to-box. Il contratto è lungo ( scadenza 2027 ), ma il rendimento ha acceso i fari di mezza Europa: strutturato, elegante nella corsa, fisico e tecnica lo avvicinano – per caratteristiche – al profilo di Rabiot. Perché piace alla Juventus (e cos’ha fatto il Milan). Negli ultimi turni gli osservatori bianconeri sono stati presenti per valutazioni ravvicinate: la Juve vede in Bouaddi un interno moderno, capace di giocare sia accanto a un regista sia da mezzala che strappa, con tempi d’inserimento e coperture preventive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, fari su Bouaddi: il “nuovo Rabiot” del Lille che aveva stregato il Milan