Juve colpo Real a gennaio | ha rotto con Xabi Alonso intermediari già a Torino

I bianconeri avrebbero riacceso prepotentemente i riflettori su uno degli scontenti del Real Madrid e può essere il momento giusto In queste prime settimane la Juventus ha messo in mostra quelli che possono essere i suoi punti di forza, dal ritorno di Bremer alla conferma di Thuram e la crescita di Yildiz, ma anche le debolezze. Ad esempio l'incertezza nel ruolo del centravanti, i meccanismi difensivi e il centrocampo non ancora al top per qualità ma anche a livello numerico. La coperta in mediana è rimasta un po' corta, per questo le voci di mercato stanno già andando in questa direzione in vista di gennaio.

