Juve colpo Real a gennaio | ha rotto con Xabi Alonso intermediari già a Torino
I bianconeri avrebbero riacceso prepotentemente i riflettori su uno degli scontenti del Real Madrid e può essere il momento giusto In queste prime settimane la Juventus ha messo in mostra quelli che possono essere i suoi punti di forza, dal ritorno di Bremer alla conferma di Thuram e la crescita di Yildiz, ma anche le debolezze. Ad esempio l’incertezza nel ruolo del centravanti, i meccanismi difensivi e il centrocampo non ancora al top per qualità ma anche a livello numerico. La coperta in mediana è rimasta un po’ corta, per questo le voci di mercato stanno già andando in questa direzione in vista di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - colpo
Juve, il nuovo affare arriva dalla Bundesliga: colpo da 45 milioni
Sorpresa Juve, colpo dal Chelsea: 23 milioni per Sterling
Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo…
Caccia al colpo grosso a centrocampo I tre obiettivi della #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Caccia al colpo grosso a centrocampo I tre obiettivi della #Juventus - X Vai su X
Juventus: colpo dal Real Madrid, lo prendono a gennaio - Comolli ha preso altro tempo e sta portando avanti un altro affare per gennaio. Segnala calciomercato24.com
Juve, colpaccio da Madrid: arriva in prestito - La Juventus si appresta a piazzare il colpaccio dal Real Madrid: occasione in vista del mercato dei gennaio La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco meno di un mese, ma la Juventus ... Da calciomercato24.com