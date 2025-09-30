Torino, 30 settembre 2025 – Senza Thuram e Bremer, preservati per il Milan, ma con Conceicao, la Juve proverà a tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. La trasferta in casa Villareal è sempre ostica, e lo può diventare ancora di più con due assenze così rilevanti. Tudor, però, non può guardare all’infermeria e deve lavorare su ciò che avrà a disposizione per cercare di fare punti in seguito all’incredibile 4-4 col Borussia Dortmund. La corsa agli ottavi, dunque, riprende contro il sottomarino giallo, imbattuto in casa in Liga spagnola dove è terzo in classifica. Match complicato, duro, arcigno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juve, carica Tudor per Villareal: "Siamo vogliosi e motivati"