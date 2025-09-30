Juve Atalanta il verdetto del Giudice Sportivo | arriva la squalifica per quel giocatore dopo la sfida di Serie A

Juve Atalanta, il verdetto del Giudice Sportivo: tutti gli aggiornamenti dopo la giornata di campionato. Arriva il verdetto del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di Serie A, e per l’ Atalanta di Ivan Juric le notizie non sono buone. Il centrocampista olandese Marten de Roon è stato fermato per una giornata in seguito all’espulsione rimediata nel finale del big match pareggiato 1-1 contro la Juventus. Il leader della mediana nerazzurra era stato espulso all’80’ minuto per doppia ammonizione. Il secondo cartellino giallo, fatale, è arrivato a causa di un intervento in ritardo su Weston McKennie, un fallo tattico che ha lasciato l’ Atalanta in inferiorità numerica per tutto il concitato finale di partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta, il verdetto del Giudice Sportivo: arriva la squalifica per quel giocatore dopo la sfida di Serie A

