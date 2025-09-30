Juric | Vittoria stra meritata i subentrati hanno alzato il livello Pasalic ha uno spirito favoloso

Bergamonews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la preziosa quanto pesante vittoria dell’ Atalanta nella seconda giornata della League Phase di Champions: la Dea, sotto 0-1 fino all’imbocco del quarto d’ora finale, ha ribaltato tutto grazie al rigore di Samardzic, procurato da Pasalic, a sua volta autore del definitivo 2-1. Per il tecnico croato si tratta della prima vittoria in carriera in Champions League: “Una grande emozione. L’impatto dei subentrati panchina? Eravamo in difficoltà numerica, stavamo tremando perché non avevamo difensori. Poi, però, sul gol di Pasalic è stato davvero bello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

juric vittoria stra meritata i subentrati hanno alzato il livello pasalic ha uno spirito favoloso

© Bergamonews.it - Juric: “Vittoria stra meritata, i subentrati hanno alzato il livello. Pasalic ha uno spirito favoloso”

In questa notizia si parla di: juric - vittoria

TS – Juric parte con una vittoria contro l’Atalanta U23

Juric carica l’Atalanta: «Contento per la vittoria. Vedo un gruppo che lavora e su Scamacca dico…»

Tuttosport – seconda vittoria per l’Atalanta di Juric

juric vittoria stra meritataAtalanta, Juric: «Vittoria strameritata, è grande emozione» - «È stata un’emozione grande, una partita intensa, eravamo in difficoltà numerica, è andata alla grande. Secondo ecodibergamo.it

juric vittoria stra meritataAtalanta: Juric, nella ripresa andavamo il doppio - "La mia prima vittoria in Champions è stata un'emozione enorme, poi è andata alla grande. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Juric Vittoria Stra Meritata