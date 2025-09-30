Juric | Vittoria stra meritata i subentrati hanno alzato il livello Pasalic ha uno spirito favoloso

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la preziosa quanto pesante vittoria dell’ Atalanta nella seconda giornata della League Phase di Champions: la Dea, sotto 0-1 fino all’imbocco del quarto d’ora finale, ha ribaltato tutto grazie al rigore di Samardzic, procurato da Pasalic, a sua volta autore del definitivo 2-1. Per il tecnico croato si tratta della prima vittoria in carriera in Champions League: “Una grande emozione. L’impatto dei subentrati panchina? Eravamo in difficoltà numerica, stavamo tremando perché non avevamo difensori. Poi, però, sul gol di Pasalic è stato davvero bello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

