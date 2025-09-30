Juric si affida a Krstovic e rilancia Samardzic | le probabili di Atalanta-Bruges

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al suo pubblico l'Atalanta punta a riscattarsi in Champions League dopo l'esordio amaro in casa del Psg. Contro il Bruges Juric si affida a Krstovic, con Samardzic e Sulemana alle sue spalle. Nei belgi occhio all'attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Queste le probabili formazioni di Atalanta-Bruges. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

