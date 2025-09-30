Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così di Ederson e Lookman dopo la vittoria contro il Club Brugge in Champions League. In conferenza stampa dopo Atalanta Club Brugge, Ivan Juric ha parlato così della vittoria nerazzurra, arrivata qualche giorno dopo il pareggio in campionato con la Juve. VITTORIA – «Emozione enorme perché è stata una partita intensa: eravamo in difficoltà numerica, ma siamo andati alla grande. Il goal di Pasalic è stato bello». DEDICA E POI COME HAN GIOCATO LOOKMAN ED EDERSON – «Ai nostri tifosi visto che ci stanno dando tanto e stanno godendo molto. Ederson e Lookman volevo buttarli dentro, ma solo a tratti hanno fatto vedere quello che sono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juric rivela su Ederson e Lookman dopo Atalanta Club Brugge: «Volevo buttarli dentro, ma solo a tratti hanno…». Le parole sui due ex obiettivi della Juventus!