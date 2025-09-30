Juric | Nei primi 45' ci è mancata ferocia poi l' Atalanta è andata al doppio

Su Ederson e Lookman: “Non sono ancora brillanti ma aver fatto 60 minuti mi rende soddisfatto. E Sulemana può giocare con Ademola”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juric: "Nei primi 45' ci è mancata ferocia, poi l'Atalanta è andata al doppio"

Atalanta, ribaltato il Bruges con Samardzic e Pasalic: primi punti Champions per Juric

