annuncio della data di uscita di “jurassic world rebirth” in streaming. La produzione cinematografica “Jurassic World Rebirth” ha recentemente confermato la propria data di debutto sulla piattaforma di streaming, generando grande attesa tra gli appassionati del franchise. Distribuito ufficialmente il 2 luglio 2025, il film si colloca tre anni dopo gli eventi di “Jurassic World Dominion”. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo della saga, con una trama ambientata su un’isola infestata da dinosauri e caratterizzata da un cast stellare. dettagli sul film e performance al box office. informazioni principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jurassic world rebirth arriva su peacock il 30 ottobre