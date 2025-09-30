Juan Jesus | Oggi nel calcio sono tutti allenatori Vanno bene le critiche ma non è questione di modulo

Juan Jesus: «De Bruyne? So che c’è un po’ di polemica intorno ma la squadra è sempre pronta a ripartire» Il difensore del Napoli Juan Jesus in conferenza stampa, insieme al tecnico Antonio Conte, per presentare il match di Champions di domani sera contro lo Sporting Lisbona. I subentrati e il “caso” De Bruyne. «Ci alleniamo tutti insieme, il modo di giocare non cambia. Ognuno è sempre pronto a entrare. Non penso siano una cosa importante i cambi. So che c’è un po’ di polemica intorno ma la squadra è sempre pronta a ripartire, questa modalità di Champions è importante e dobbiamo dare un segnale». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Oggi nel calcio sono tutti allenatori. Vanno bene le critiche ma non è questione di modulo»

