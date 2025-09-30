Niente diplomazia. A 48 ore dalla battaglia di San Siro, a prendere la parola è uno dei senatori dello spogliatoio, Juan Jesus. E le sue non sono parole di circostanza, ma un messaggio forte e chiaro, una vera e propria iniezione d’orgoglio per tutto l’ambiente del Napoli e una frecciata diretta agli avversari. “Guardate come Esultano: Siamo la Squadra da Battere”. Il difensore brasiliano, in conferenza stampa al fianco di Conte, è tornato sulla sconfitta di Milano, ma lo ha fatto da una prospettiva diversa, quasi ribaltando la narrazione. Il punto centrale, per lui, è stata la reazione dei rossoneri al fischio finale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Juan Jesus frecciata in conferenza Champions:” Avete visto l’esultanza del Milan, dimostra che diamo fastidio”