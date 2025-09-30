Juan Jesus frecciata in conferenza Champions | Avete visto l’esultanza del Milan dimostra che diamo fastidio
Niente diplomazia. A 48 ore dalla battaglia di San Siro, a prendere la parola è uno dei senatori dello spogliatoio, Juan Jesus. E le sue non sono parole di circostanza, ma un messaggio forte e chiaro, una vera e propria iniezione d’orgoglio per tutto l’ambiente del Napoli e una frecciata diretta agli avversari. “Guardate come Esultano: Siamo la Squadra da Battere”. Il difensore brasiliano, in conferenza stampa al fianco di Conte, è tornato sulla sconfitta di Milano, ma lo ha fatto da una prospettiva diversa, quasi ribaltando la narrazione. Il punto centrale, per lui, è stata la reazione dei rossoneri al fischio finale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Juan Jesus: «Oggi nel calcio sono tutti allenatori. Vanno bene le critiche ma non è questione di modulo» - Il difensore del Napoli Juan Jesus in conferenza stampa per presentare il match di Champions di domani sera contro lo Sporting Lisbona. Segnala ilnapolista.it
Juan Jesus: "Grazie a Spalletti ho fatto la storia del Napoli. Ora ho la fiducia di Conte" - Cinque anni con delle gioie immense, come i due scudetti vinti, entrambi da protagonista outsider. Secondo corrieredellosport.it