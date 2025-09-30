Juan Jesus | Caso De Bruyne? Non influisce Presto per le polemiche Tutti si sentono allenatori

Ci alleniamo insieme e il metodo in cui difendiamo non cambia, quindi non credo che il non conoscerci bene in campo cambi qualcosa. Siamo tutti pronti per entrare. So che c’è polemica sulla questione De Bruyne, ma non so cosa sia successo e non influisce sulla squadra. E’ una partita importante e i 3 punti sono fondamentali. Sullo Sporting ci siamo soffermati soprattutto sulla loro pericolosità tecnica. Ma difensivamente sono meno performanti e possiamo fare male. Se la gara di domani è determinante per la nuova formula della Champions? Più punti fai più stai tranquillo. Dobbiamo trovare fiducia e il cammino è lungo, ma è meglio fare punti subito perchè all’ultima c’è il Chelsea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

