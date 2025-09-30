Josh Hartnett ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale
L’attore Josh Hartnett è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale, ac confermarlo un articolo di Deadline. Secondo la ricostruzione della nota fonte, l’incidente è avvenuto a Terranova, in Canada, dove l’attore si trova per girare una serie senza titolo per Netflix. Josh Hartnett stava tornando a casa dopo la giornata passata sul set, quando il veicolo su cui si trovava in compagnia dell’autista si è scontrato con un’auto della polizia. Sia Hartnett che l’autista e l’agente coinvolto nell’incidente sono stati trasportati in ospedale per precauzione. La portavoce di Hartnett, Susan Patricola, ha dichiarato che l’attore è stato visitato in ospedale e dimesso, è tornato a casa ed è tornato al lavoro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
