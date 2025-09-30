Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale | cosa è successo sul set della nuova serie Netflix

La star di Trap è rimasta coinvolta in una collisione in auto durante le riprese a Terranova della nuova produzione presto sulla piattaforma streaming. Josh Hartnett è rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo di un'auto a St. John's qualche giorno fa. L'attore si trovava sul posto perché impegnato nelle riprese di una nuova serie Netflix. Hartnett, ricoverato in ospedale in seguito al sinistro, è uno dei protagonisti della nuova produzione del colosso dello streaming che arriverà presto sulla piattaforma. L'incidente di Josh Hartnett sul set della serie Netflix L'attore sta lavorando sul set a Terranova della nuova serie Netflix ancora senza un titolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Josh Hartnett in ospedale dopo un incidente stradale: cosa è successo sul set della nuova serie Netflix

