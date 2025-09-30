Generoso, contadino nell'anima e nella fame: una leggenda, la sua, fatta di imprese incompiute. Nel '76 gli tolsero la licenza per motivi di salute, nel luglio del '96, avrebbe salutato il mondo, a cinquant'anni soltanto, come se anche il destino avesse deciso di sfilargli in anticipo la Maglia Rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - José Manuel Fuente, guerriero umile e filiforme che sfidò Merckx