José Manuel Fuente guerriero umile e filiforme che sfidò Merckx
Generoso, contadino nell'anima e nella fame: una leggenda, la sua, fatta di imprese incompiute. Nel '76 gli tolsero la licenza per motivi di salute, nel luglio del '96, avrebbe salutato il mondo, a cinquant'anni soltanto, come se anche il destino avesse deciso di sfilargli in anticipo la Maglia Rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Balmone ricorda .. Sabato scorso alla rotonda di Romagnano i “ragazzi” dell'Unione Ciclistica Pratese hanno salutato il passaggio della Vuelta a Espana con due striscioni in cui il nostro BALMONE "ricorda" Manuel Fuente , vincitore alla Vuelta nel 197 - facebook.com Vai su Facebook