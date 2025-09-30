Jorge Martin operato per la terza volta in un anno | l'immagine della clavicola è impressionante
Il pilota spagnolo costretto all'ennesimo intervento per la frattura scomposta della clavicola riportata a causa dell'incidente nella Sprint in Giappone. "Operazione perfettamente riuscita", fa sapere l'Aprilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: jorge - martin
