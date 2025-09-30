Jorge Martin operato per la terza volta in un anno | l'immagine della clavicola è impressionante

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota spagnolo costretto all'ennesimo intervento per la frattura scomposta della clavicola riportata a causa dell'incidente nella Sprint in Giappone. "Operazione perfettamente riuscita", fa sapere l'Aprilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

jorge martin operato terzaJorge Martín operato alla clavicola destra - L’intervento è stato eseguito presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall'équipe medica del Dottor Xavier Mir ... Come scrive dueruote.it

