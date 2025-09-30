John Oliver non si trattiene | da scimmie a Netanyahu il colpo di scena in diretta tv americana
Nell’ultima puntata in televisione di Last Week Tonight, il pungente John Oliver ha ancora una volta dimostrato la sua maestria nel navigare tra l’ironia e la cruda realtà. Dopo aver finto di introdurre un segmento sul “ lavoro forzato delle scimmie “, una deviazione tipica del suo stile, Oliver ha virato bruscamente su un argomento di ben altra gravità come quello della figura di Benjamin Netanyahu e la complessa situazione in Israele, accostando il presidente israeliano a una scimmia. Il conduttore ha tracciato un quadro dettagliato del primo ministro israeliano, in carica a intermittenza dal 1996, evidenziando come i suoi indici di gradimento siano diventati sempre più sfavorevoli sia in patria che negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
