Gli Usos sono ufficialmente tornati insieme e, secondo Jey Uso, questo ultimo periodo potrebbe essere il loro più forte di sempre. Dopo una lunga fase di carriera da singoli e tensioni familiari, Jey e Jimmy Uso si sono riuniti a RAW per sconfiggere Bron Breakker e Bronson Reed, anche grazie al ritorno a sorpresa di Roman Reigns. Sullo schermo il team appare di nuovo unita, ma dietro le quinte restano domande su quanto questa reunion sarà diversa dai loro precedenti periodi come Tag Team. La reunion degli Usos: Evoluzione, chimica e dominio nel ring. In una recente intervista a ComicBook, Jey ha spiegato che questo capitolo degli Usos riguarda l’evoluzione, non la ripetizione: “Ci siamo sempre sostenuti e siamo cresciuti insieme come Tag Team. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jey Uso sulla reunion degli Usos: : “Siamo più forti che mai”