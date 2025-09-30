Jesi domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro ' Marche in Atti 2025'

Jesi (Ancona), 30 settembre 2025 -Il Festival di teatro “Marche in Atti 2025” si terrà al teatro Il Piccolo di Jesi ed eleggerà la migliore compagnia teatrale delle Marche. Compagnia che rappresenterà la regione al Gran Premio Nazionale della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). Complessivamente saranno cinque spettacoli di teatro amatoriale si contenderanno il primo posto del Festival Marche in Atti, la kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale organizzata dalla Fita Marche. Il calendario degli spettacoli si snoderà dal domenica prossima appunto fino al 7 dicembre al teatro Il Piccolo di Jesi ed è realizzata con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Jesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro 'Marche in Atti 2025'

In questa notizia si parla di: jesi - domenica

Il trionfo della parodia con Oblivion domenica 20 luglio a Jesi

Domenica 27 luglio la star del flamenco Sergio Bernal a Jesi

Under 18 dell’Isweb Avezzano Rugby espugna Jesi Con il punteggio di 19-27. Domenica la finale di categoria a Perugia - facebook.com Vai su Facebook

Jesi, l’ex tipografia diventa la Factory: «Il più grande centro giovanile» - I 3,2 milioni serviranno alla ristrutturazione dei locali e ad un programma di attività pensate per ragazzi e ragazze di tutto l’ambito sociale di Jesi e Vallesina. Lo riporta corriereadriatico.it