“La cosa migliore che potesse capitarmi”, Jennifer Lopez racconta così il divorzio da Ben Affleck, arrivato dopo appena due anni di matrimonio. Un addio che, a distanza di tempo, la cantante e attrice ha deciso di osservare sotto un altro punto di vista. Le parole di Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck. Intervistata da Cbs News Sunday Morning, Jennifer Lopez ha parlato senza filtri del divorzio da Ben Affleck, spiegando quanto questo avvenimento sia stato un passaggio importante nella sua vita e un motivo di crescita. “È la miglior cosa che potesse succedermi, mi ha cambiata”, ha rivelato, spiegando che l’addio all’attore l’avrebbe “aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez sul divorzio da Ben Affleck: “La cosa migliore che potesse capitarmi”

