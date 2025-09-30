La popstar e attrice ha spiegato l'importanza del remake del musical diretto da Bill Condon per le comunità di persone discriminate. Jennifer Lopez ha rilasciato una lunga intervista a Sunday Morning di CBS News nella quale ha parlato del suo ultimo film da attrice e produttrice, Kiss of the Spider Woman. Il film diretto da Bill Condon è il remake del famoso musical, già adattato nel 1985 sul grande schermo per la regia di Héctor Babenco, e nutre una grande importanza per le comunità discriminate. Jennifer Lopez ricorda l'importanza di Kiss of the Spider Woman "Questo film è una lettera d'amore, in un certo senso, alla comunità latina e alla comunità queer" ha spiegato la popstar J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lopez: "Kiss of the Spider Woman necessario ora che latini e queer vengono demonizzati"