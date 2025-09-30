Jennifer Lopez archivia Ben Affleck | Il divorzio da lui è stata la cosa migliore che potesse capitarmi

30 set 2025

La storia di Jennifer Lopez con Ben Affleck è terminata ad aprile 2024 dopo circa due anni e, nonostante la rottura non sia stata facile da metabolizzare, a distanza di mesi adesso l'artista riesce a vederne soprattutto gli aspetti positivi. Le parole in un'intervista: "Mi ha cambiata, mi ha aiutata a crescere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

