la posizione di Jennifer lawrence sul finale di “l’estate nei tuoi occhi”. In un momento in cui la serie Prime Video “L’estate nei tuoi occhi” si avvicina alla conclusione della sua terza stagione, sono emerse dichiarazioni che hanno suscitato grande attenzione. La protagonista, Jennifer Lawrence, ha espresso una opinione molto chiara riguardo al lieto fine della storia d’amore tra Belly e Conrad. Dopo un percorso ricco di tensioni e scelte difficili, il personaggio di Belly ha deciso di stare con Conrad, lasciando da parte le complicazioni con il fratello di lui, Jeremiah. Questa conclusione è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte del pubblico, ma non tutti condividono questa visione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Jennifer lawrence sostiene jeremiah e critica conrad