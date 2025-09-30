Javier Zanetti il messaggio per il papà Rodolfo | Mi hai aspettato per l’ultimo abbraccio

Milano – La notizia della scomparsa di Rodolfo Ignacio Zanetti, papà ultranovantenne del vicepresidente ed ex giocatore dell’Inter, ha commosso non solo i tifosi nerazzurri ma un po’ tutti gli appassionati di calcio che hanno sempre visto nel giocatore argentino un esempio di correttezza e lealtà, al di là dei colori della squadra. Javier Zanetti, 52 anni, ha voluto salutare e ricordare il papà anche con un messaggio pubblicato su Instagram e Facebook. Il post. “Mi hai aspettato per l'ultimo abbraccio, l'ultima carezza sulla mano, l'ultimo bacio. Sarai presente in tutti i momenti della mia vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Javier Zanetti, il messaggio per il papà Rodolfo: “Mi hai aspettato per l’ultimo abbraccio”

