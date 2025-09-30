Jasmine Paolini | Ho giocato un grande match ora devo riposare per affrontare Anisimova
Si conclude con la vittoria di Jasmine Paolini la lunga giornata del WTA di Pechino 2025. L’azzurra ha vinto, con il punteggio di 6-2 7-5, un match importante contro la ceca Marie Bouzkova (numero 52 del ranking), accedendo ai quarti di finale del torneo cinese. Prestazione solida della 29enne toscana che affronterà nel prossimo turno la statunitense Amanda Anisimova. Dopo un primo set giocato in maniera perfetta, l’italiana si è disunita all’inizio del secondo parziale, subendo il gioco della ceca e commettendo troppi gratuiti. Nel finale, però, la Paolini è tornata ad esprimere il suo miglior tennis, ottenendo una vittoria preziosa soprattutto in ottica WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
