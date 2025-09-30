Jasmine Paolini doma Bouzkova in 2 set va ai quarti a Pechino e continua a sognare le WTA Finals
Pesantissima vittoria di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Pechino. La tennista toscana raggiunge i quarti di finale nella capitale cinese e continua a coltivare il sogno delle WTA Finals. L’azzurra ha superato in due set la ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco e adesso se la vedrà con l’americana Amanda Anisimova, testa di serie numero tre, che ha saputo rimontare Karolina Muchova, imponendosi al terzo set dopo una battaglia di due ore. Con questo successo Paolini resta sempre in scia della kazaka Elena Rybakina nella Race, con la toscana che rimane sempre al nono posto, ma con l’ottavo che dista ora solo 65 punti ed in caso di approdo in semifinale il sorpasso sarebbe garantito. 🔗 Leggi su Oasport.it
