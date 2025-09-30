Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino
(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.963.700 dollari). L'azzurra, numero 8 del mondo e 6 del seeding, supera la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 46 minuti. Paolini affronterà ai quarti la statunitense . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Jasmine Paolini vola nei quarti a Pechino: sconfitta Bouzkova, le WTA Finals sono più vicine - La numero uno d'Italia esce vincitrice da un match dai mille colpi di scena e avanza nei quarti a Pechino, mantenendo vivo l'obiettivo delle WTA Finals Jasmine Paolini chiude una lunghissima giornata
Paolini ai quarti al Wta Pechino: Bouzkova battuta 6-2, 7-5 - Ai quarti di finale, Paolini affronterà la numero 3 del seeding Amanda Anisimova.