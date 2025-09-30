Jannik Sinner vola in finale a Pechino | lotta ed elimina Alex De Minaur al terzo set

Jannik Sinner è in finale all'Atp 500 di Pechino. Oggi, martedì 30 settembre, il campione italiano, numero 2 del ranking Atp, ha battuto in semifinale l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking, nuovamente sconfitto come nelle 10 occasioni precedenti. Sinner si è imposto con il punteggio. 🔗 Leggi su Today.it

jannik sinner vola finaleTennis, Sinner vola in finale a Pechino, battuto De Minaur - Jannik Sinner si è qualificato per la finale dell'Atp 500 di Pechino battendo in tre set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6- Da italiaoggi.it

jannik sinner vola finaleSinner batte De Minaur e vola in finale all’Atp di Pechino - Jannik Sinner torna in finale a Pechino per il terzo anno di fila: battuto Alex De Minaur in tre set per 6- Scrive msn.com

