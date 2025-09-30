Jannik Sinner rivela un’altra problematica fisica | Ho avuto la diarrea Adesso mi sento bene

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner domani disputerà la finale dell’ATP 500 di Pechino, nella quale affronterà il vincente del match tra lo statunitense Learner Tien ed il russo Daniil Medvedev: in conferenza stampa l’azzurro ha rivelato di non essere al meglio per via di problemi intestinali, ma è riuscito comunque a staccare il pass per l’ultimo atto. Terza finale consecutiva a Pechino per l’azzurro: “ Ovviamente, è fantastico tornare in finale. Questo è un posto davvero speciale. C’è tanto impegno dietro, tante partite difficili, come abbiamo visto oggi. Sono ancora più felice di giocare di nuovo la finale qui. Ogni anno è diverso, ma sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner rivela un8217altra problematica fisica ho avuto la diarrea adesso mi sento bene

© Oasport.it - Jannik Sinner rivela un’altra problematica fisica: “Ho avuto la diarrea. Adesso mi sento bene”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Us Open, Sinner è imbattibile: Musetti sconfitto in 3 set - Neanche il talento cristallino di Lorenzo Musetti è riuscito a fermare la solidità, la forza, la tecnica e la quasi perfezione tennistica di Jannik Sinner che si aggiudica il derby tutto italiano ai ... Da ilgiornale.it

Sinner ha battuto Musetti ed è in semifinale agli US Open - Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Rivela Un8217altra