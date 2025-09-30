Jannik Sinner rivela un’altra problematica fisica | Ho avuto la diarrea Adesso mi sento bene

Jannik Sinner domani disputerà la finale dell’ATP 500 di Pechino, nella quale affronterà il vincente del match tra lo statunitense Learner Tien ed il russo Daniil Medvedev: in conferenza stampa l’azzurro ha rivelato di non essere al meglio per via di problemi intestinali, ma è riuscito comunque a staccare il pass per l’ultimo atto. Terza finale consecutiva a Pechino per l’azzurro: “ Ovviamente, è fantastico tornare in finale. Questo è un posto davvero speciale. C’è tanto impegno dietro, tante partite difficili, come abbiamo visto oggi. Sono ancora più felice di giocare di nuovo la finale qui. Ogni anno è diverso, ma sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner rivela un’altra problematica fisica: “Ho avuto la diarrea. Adesso mi sento bene”

