Jannik Sinner è in finale per il terzo anno consecutivo all’ATP 500 di Pechino. Nonostante una fatica maggiore delle previsioni, batte l’australiano Alex de Minaur per 6-3 4-6 6-2 e attende ora uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien (in pratica, potrebbe esserci il remake dell’ultimo atto di due anni fa). In un match non semplice per il numero 2 del mondo, l’aussie riesce per la prima volta dopo 5 anni a portargli via un parziale, ma lo sforzo prodotto per portarlo a casa alla fine gli si ritorce contro: il bilancio diventa di 11-0 tra i due. Primi game abbastanza privi di particolari rischi per l’uno o per l’altro, in quella che è una buona giornata pechinese, salvo il quarto game che de Minaur deve portare a casa ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner lascia un set a de Minaur, supera un fastidio fisico e accede in finale a Pechino