Jannik Sinner lascia un set a de Minaur supera un fastidio fisico e accede in finale a Pechino
Jannik Sinner è in finale per il terzo anno consecutivo all’ATP 500 di Pechino. Nonostante una fatica maggiore delle previsioni, batte l’australiano Alex de Minaur per 6-3 4-6 6-2 e attende ora uno tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien (in pratica, potrebbe esserci il remake dell’ultimo atto di due anni fa). In un match non semplice per il numero 2 del mondo, l’aussie riesce per la prima volta dopo 5 anni a portargli via un parziale, ma lo sforzo prodotto per portarlo a casa alla fine gli si ritorce contro: il bilancio diventa di 11-0 tra i due. Primi game abbastanza privi di particolari rischi per l’uno o per l’altro, in quella che è una buona giornata pechinese, salvo il quarto game che de Minaur deve portare a casa ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Jannik Sinner vince questo game che avrebbe portato de Minaur a servire per il set e pareggia i conti nel parziale: è 4-4! - X Vai su X
Jannik Sinner vola in semifinale a Pechino. Oggi, il tennista azzurro ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1, 7-5. In semifinale Sinner troverà ora l' - facebook.com Vai su Facebook
Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino - Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l'undicesima volta in undici sfide de Minaur ... Segnala fanpage.it
Sinner-De Minaur che fatica: Jannik in finale ma lotta fino al terzo set, ed è giallo infortunio - All'Atp 500 di Pechino il campione azzurro si giocherà l'accesso alla finale del torneo. Da msn.com