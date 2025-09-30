Jannik Sinner in cerca di una conferma Alcaraz lascia campo libero a Shanghai
Da domani si farà sul serio sui campi di Shanghai (Cina), evento focale dello swing asiatico del tennis. Nel giorno in cui a Pechino si giocherà la finale, a stretto giro il Masters1000 asiatico andrà in scena. Non ci sarà l’atteso confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo, dopo aver vinto il suo ottavo titolo stagionale a Tokyo (Giappone), ha voluto rinunciare per recuperare fisicamente e mentalmente. Una scelta ragionata perché il suo primato in classifica mondiale è inattaccabile e Sinner non può insidiarlo, avendo una scadenza di 1000 punti sul groppone per aver ottenuto il titolo del 1000 nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
ULTIM'ORA - Carlos Alcaraz RINUNCIA al Masters 1000 di Shanghai Ad oggi tra lui e Sinner nella race ci sono 2760 punti di differenza, ma in caso di successo di Jannik a Pechino e a Shanghai la forbice si ridurrebbe a 1590 punti. La corsa al n. 1 è pi - X Vai su X
#ChinaOpen Jannik #Sinner va in finale agli #ATP di #Pechino! L'azzurro ha sconfitto in semifinale l'australiano #DeMinaur in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2 Foto Ansa - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner allo Shanghai Masters 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP - Jannik Sinner difende il titolo dello Shanghai Masters e torna in campo sul cemento cinese dal 1° al 12 ottobre: scopri quando gioca. Si legge su olympics.com
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con Learner Tien - Jannik Sinner tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà nella finale del tabellone principale di singolare maschile lo ... Secondo sportal.it