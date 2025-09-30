jannik sinner in cerca di una conferma alcaraz lascia campo libero a shanghai

Da domani si farà sul serio sui campi di Shanghai (Cina), evento focale dello swing asiatico del tennis. Nel giorno in cui a Pechino si giocherà la finale, a stretto giro il Masters1000 asiatico andrà in scena. Non ci sarà l’atteso confronto diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo, dopo aver vinto il suo ottavo titolo stagionale a Tokyo (Giappone), ha voluto rinunciare per recuperare fisicamente e mentalmente. Una scelta ragionata perché il suo primato in classifica mondiale è inattaccabile e Sinner non può insidiarlo, avendo una scadenza di 1000 punti sul groppone per aver ottenuto il titolo del 1000 nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

